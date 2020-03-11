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Son dakika: toplantısı başladı

Son dakika haberleri... toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda başladı. Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 15:03
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 15:24
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı

, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı. Toplantı, 'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

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