TCDD'den flaş Koronavirüs kararı!

Son dakika haberleri... TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil corona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... TCDD Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil corona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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