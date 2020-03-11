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Son dakika: 'den flaş Koronavirüs kararı!

Son dakika haberleri... Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil corona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 11.03.2020 14:55
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 14:55
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TCDD'den flaş Koronavirüs kararı!

Son dakika haberleri... Taşımacılık AŞ, İstanbul-Sofya tren seferlerine yeni nesil corona virüs sebebiyle geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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