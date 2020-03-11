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Son dakika: Gemlik'te kurulacak olan fabrikasının tanıtımı ertelendi!

Son dakika haberleri... 'in fabrikasının yapılacağı 'nın Gemlik ilçesindeki tanıtım ertelendi. Tanıtım tarihi ilerleyen günlerde belli olacak.

  • Güncel
  • 11.03.2020 15:27
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 15:32
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Yerli otomobil fabrikasının tanıtımı ertelendi!

'nın Gemlik ilçesinde, "'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında yarın düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı ertelendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den () yapılan açıklamada, TOGG'un 12 Mart'ta Gemlik'te düzenleyeceğini duyurduğu geniş katılımlı "Yeniliğe Yolculuk-Gemlik Buluşması"nı ileri bir tarihte yapmak üzere ertelemeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

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