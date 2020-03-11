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Kovid-19 ile ilgili bomba iddia: koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti?

Dünyayı saran korona virüsü ile ilgili ’da mili üreten bir firmanın virüsü yok eden tıbbi cihazı ürettiği ve , ve Makedonya’da virüs bulaşmış bir hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 19:02
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
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Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti?
'da üreten bir firmanın dünyayı saran korona virüsünü yok eden tıbbi cihaz ürettiği ve , ve Makedonya'da virüs bulaşmış hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı iddia edildi.

İlk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve "Kovid-19" olarak adlandırılan koronavirüs, milyonlarca insanın hayatını derinden etkilemeye devam ediyor.

Virüs, tüm çabalara karşın yayılmaya devam ediyor. Dünya ülkeleri virüs ile mücadele de tüm imkânlarını seferber ediyor.

Virüsü önlemeye yönelik henüz bir ilaç tedavisi bulunmamakla birlikte, aşı geliştirme çalışmaları ABD Kara kuvvetleri Tıbbi merkezinde, Rusya ve İsrail araştırma merkezi MIGAL'de devam ediyor.



'TÜRKİYE ÜRETTİ' İDDİASI
Son açıklamalara göre İsrail araştırma merkezi MIGAL, daha önce tavuklardaki "infeksiyoz viral bronşite" karşı geliştirilen aşının, mevcut korona virüsüne karşı da kullanılabileceğini ve aşının birkaç haftaya hazır olabileceğini iddia ediyor. Tüm bu gelişmelere karşı virüs ile mücadele de, Cumhuriyeti dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüyor.

Öte yandan Ankara kulislerinde milli bir tıbbi cihazın virüse karşı etkili olduğu ve virüsü tamamen yok ettiği söyleniyor.

Damar cerrahisinde dünyada ses getiren milli bir firmanın son ARGE çalışmaları sonucunda virüse karşı etkili olan milli cihazı ürettiği ifade ediliyor.

Özellikle kalp ve damar cerrahisinde kullanılan milli cihazlardan yola çıkılarak üretilen milli cihazın akciğerlerde yer alan damarlara girerek, virüse ışın yoluyla müdahale edilebildiği ve virüsün yok edildiği iddia ediliyor. Milli cihazın; İtalya, KKTC ve Makedonya'da virüs bulaşmış bir hastada denenmesi için yazışmaların yapıldığı ifade ediliyor.

Firma yetkilileri konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmak istemiyor

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