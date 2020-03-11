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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: Bir destanın ifadesidir

Son dakika haberine göre Başkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşımızın her satırı, her kıtası Türk Milletinin son iki asırda verdiği ve halen devam eden mücadelesini yansıtan bir destanın ifadesidir" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak sonlandırmıştı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 19:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 11.03.2020 19:10
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Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı

Başkan resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "İstiklal Marşımızın her satırı, her kıtası Türk Milletinin son iki asırda verdiği ve halen devam eden mücadelesini yansıtan bir destanın ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak sonlandırmıştı.

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