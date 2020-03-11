Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: Bir destanın ifadesidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "İstiklal Marşımızın her satırı, her kıtası Türk Milletinin son iki asırda verdiği ve halen devam eden mücadelesini yansıtan bir destanın ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasını İstiklâl Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak sonlandırmıştı.



