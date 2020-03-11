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’den ’a ‘koronavirüs’ desteği! Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Başbakanı , Başkan Erdoğan'a koronavirüs salgını konusunda verdikleri destek için teşekkür etti. Borisov, "Bu virüsün her yeri sardığı bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 18:55
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 19:06
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Türkiye’den Bulgaristan’a ‘koronavirüs’ desteği

'den gönderilen ilk tıbbi koruyucu ürünler, bugün Kapıkule sınırı yakınında bulunan Svilengrad şehrine ulaştı.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, sınırında Türkiye'den gönderilen ve koronavirüsle mücadelede etkili olacağı belirtilen ürünleri inceledi. Bakan Yardımcısı Penkov, "Bulgaristan'a bugün ulaşacak kolilerde 50 bin maske, 100 bin koruyucu tulum ve 100 bin gözlük var. Bunlar başkent Sofya'da depoya alınacak ve bölgelere hastanelere dağıtılacak" dedi.

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ise Türkiye'den sağlanan bu malzemelerin, Bulgaristan'da hastaneler ve sağlık ekiplerinin bir aylık koruma ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

BORİSOV'DAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Güvenlik Kurulu ve Kriz Merkezi toplantısında konuşan Başbakan ise bu bir ay içinde Bulgar üreticilerinin maske, tulum, gözlük olmak üzere koronavirüs ve diğer virüslerden korunmayı sağlayan ürünleri üretmesini istedi. Borisov ayrıca "Bu virüsün her yeri sardığı bir dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, talebimi geri çevirmemesine minnettarım" dedi.

ANKARA ZİYARETİNDE DUYURULMUŞTU
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 2 Mart'ta ziyaretinde Başkan ile görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Bulgaristan'a koronavirüse karşı koruyucu tıbbi malzemeleri göndereceğini duyurmuştu.

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