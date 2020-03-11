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'li Gaziemir Belediyesi Başkanı 'dan Başkan Erdoğan'a skandal sözler!

’li isimlerin Başkan Erdoğan’ı hedef alan sözlerinin ardı arkası kesilmiyor. CHP’li ’un Başkan ’a yönelik skandal sözleri gündemdeki yerini korurken CHP’li Gaziemir Belediye Başkanı ’nın da Başkan Erdoğan’a hakaret ettiği ortaya çıktı. Konuya tepki gösteren Uğur Atmaca, “Halil Arda’nın sosyal medya hesaplarından bizim elde ettiğimiz ekran görüntüleri vardı. Bununla ilgili ’e başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 06:56
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 07:02
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CHP'li isimden Başkan Erdoğan'a skandal sözler

'de Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandallara yenisi eklendi.

CHP Grup Başkanvekili 'un Başkan 'a yönelik sarf ettiği sözlerin yankısı sürerken İzmir Gaziemir'in CHP'li Belediye Başkanı 'nın da hakarete varan paylaşımları ortaya çıktı. Uğur Atmaca tarafından bu paylaşımlar meclis gündemine taşındı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Uğur Atmaca, "Halil Arda'nın sosyal medya hesaplarından bizim elde ettiğimiz ekran görüntüleri vardı. Bununla ilgili 'e başvuruda bulunduk. Savcılığa belgeleri teslim ettim. Dolasıyla bu adamın hem mıza hem milli manevi değerlerimize her türlü hakarette bulunan sosyal medya paylaşımları var. Biz de bu kişinin ceza alması konusunda sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

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