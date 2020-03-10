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Son dakika: lideri , Erdoğan'a iftiralar savuran 'u yanından ayırmadı

Genel Başkanı , partisinin Grup Toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken ve milletvekilliğinin düşürülmesi konuşulan 'u yanından ayırmadı. Kulislerde, Erdoğan'a hakaretler savuran Özkoç'un talimatı Kılıçdaroğlu'nan aldığı konuşuluyordu.

  • Güncel
  • 10.03.2020 16:50
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 16:53
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Erdoğan'a hakaretler savuran Özkoç'u yanından ayırmadı

Grup Başkanvekili , geçtiğimiz günlerde Başkan 'a yönelik hakaret dolu ifadeler kullandı. Özkoç'un provokasyonu sonrası Meclis karışmış ve Özkoç hakkında soruşturma başlatılmıştı.

, CHP'li vekil hakkında fezleke hazırlayarak Meclis'e gönderdi.

ERDOĞAN'A HAKARET EDEN VEKİLİ YANINA ALDI
Engin Özkoç'un milletvekilliğinin düşürülmesi gündemdeyken CHP Genel Başkanı , hakaretler savuran Özkoç'a sahip çıktı. CHP Grup Toplantısı'nda yapacağı konuşma öncesinde Kılıçdaroğlu, Engin Özkoç'u yanında oturttu.



Daha önce arka sıralarda kendine yer bulan Engin Özkoç'un en önde oturması, CHP Lideri'nin konuyla ilgili tavrını da ortaya koymuş oldu.

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