CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan biri cumhurbaşkanına hakaretten olmak üzere 3 ayrı fezleke Meclis'te karma komisyona gönderildi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenlemiş ve küfre varan hakaretlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı. Açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyümüş, TBMM de karışmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan Özkoç'un Erdoğan hakkındaki sözlerine ilişkin "Resen soruşturma başlatıldığı" belirtilmişti.