Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

Dünyayı saran virüs karşısında yasalar gereği ofis ve işyerlerinde hijyen tedbirleri alınması gerekiyor. Bir diğer tedbir ise uzaktan çalışma.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor.