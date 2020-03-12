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Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 14 gün uzaktan çalışma hakkı...

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip ’ye de sıçradı. Ancak hükümetin aldığı geniş önlemler Koronavirüsün yayılmasını engelledi. Küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı her an tedbirli olmamız gerektiğine dair uzmanlardan üst üste uyarılar geliyor. Sağlık tedbirlerinin yanı sıra insanların yoğun çalıştığı ofislerle ilgili de bazı tedbirler alınabiliyor. Konuyla ilgili alınacak tedbirlerden birisi de esnek ya da uzaktan çalışma yöntemleri. İş kanunun 14. maddesinde yapılan değişiklik ile uzaktan çalışma yöntemi ile evden çalışma sistemi de sağlanmış durumda. Sadece koronavirüs değil diğer bulaşıcı hastalıkların da yayılmasını önlemek için uzaktan çalışma yöntemleri uygulanabilir.

  • Güncel
  • 12.03.2020 07:53
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 07:57
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Dünyayı saran virüs karşısında yasalar gereği ofis ve işyerlerinde hijyen tedbirleri alınması gerekiyor. Bir diğer tedbir ise uzaktan çalışma.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hükümetin aldığı tedbirlerle Türkiye'de büyük bir etki göstermedi. Ancak küresel bir sorun haline gelen bu virüse karşı her an tedbirli olmamız gerekiyor.

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