Halk TV ekranlarında dün akşam Oda TV'de yaşanan rezaletin benzeri bir skandal yaşandı. Eski milletvekili yeni CHP parti üyesi Yaşar Okuyan Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın kahramanlarının kimliklerini deşifre etti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Okuyan'ın televizyon ekranlarında yaptığı skandalı gören vatandaşlar kısa sürede sosyal medyadan tepki gösterdi.

ODA TV DE YAYINLADI

Oda TV'de 3 Mart 2020 tarihinde Hülya Kılınç imzasıyla yayınlanan "Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı" başlıklı haberde; MİT'in yurt dışı operasyonunda şehid olan kişinin kimlik bilgileri, fotoğrafı, şehidin ailesinin kimlik bilgileri ile oturduğu ev ve şehidin cenaze namazına katılan MİT mensuplarının fotoğrafı yayınlandı.

ODA TV MUHABİRİ VE HABER MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında; MİT mensuplarının gizli kalması bilgi ve fotoğraflarını haberleştiren Oda TV muhabiri Hülya Kılınç ile Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı. Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu'nun; 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

ÜÇ YILDAN DOKUZ YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27. maddesinde; MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlerin üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verileceği açıkça ifade ediliyor.