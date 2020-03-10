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Son dakika: kuzeyinde 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 11:57
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  • Son Güncelleme: 10.03.2020 11:58
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Irak kuzeyinde teröre bir darbe daha!

'ın kuzeyindeki Kandil ve Avaşin-Basyan'da tespit edilen 3 'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

ndan yapılan açıklamada Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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