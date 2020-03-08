Libya'daki operasyonda şehit olan MİT görevlisinin hakkında bilgileri deşifre edecek şekilde haber yapan Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç'ın ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

Söz konusu skandal haberi Yeniçağ gazetesi de servis etmiş, Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve yazar Murat Ağırel de sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Cuma günü ifadeye çağrılan Murat Ağırel, tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilmiş, mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Mahkemenin bu kararına itiraz eden Savcılık, Ağırel'in tutuklama talebiyle gözaltına alınmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.