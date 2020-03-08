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gazetesi yazarı gözaltına alındı!

’nin ’da şehit düşen mensubunun kimliklerini deşifre etmesi büyük tepki çekmişti. MİT Kanunu’na açıkça aykırı olan bu haberi Oda TV’nin ardından gazetesi de servis etti. Yeniçağ Batuhan Çolak ve yazarı kendi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımlarda da bulunmuştu. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazının ardından Ağırel tutuklama kararı ile gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 08.03.2020 11:38
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 11:50
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Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel gözaltında!

'daki operasyonda şehit olan görevlisinin hakkında bilgileri deşifre edecek şekilde haber yapan Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç'ın ve Barış Pehlivan tutuklandı.

Söz konusu skandal haberi gazetesi de servis etmiş, Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve yazar de sosyal medya hesaplarında konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Cuma günü ifadeye çağrılan Murat Ağırel, tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilmiş, mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Mahkemenin bu kararına itiraz eden Savcılık, Ağırel'in tutuklama talebiyle gözaltına alınmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Ağırel, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ağırel'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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