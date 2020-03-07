Oda TV kanunen suç olmasına rağmen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarına yönelik gizli bilgileri ve fotoğrafları haberleştirdi.

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haberle MİT şehidinin fotoğrafını ve bilgilerini deşifre etti.

ŞEHİDİN AİLESİ DEŞİFRE EDİLDE

Cenazeden fotoğrafların paylaşan, MİT şehidinin doğum tarihini ve cenaze töreninin olduğu camiyi de ifşa eden Oda TV, şehidin ailesini açıkça terör örgütlerinin hedefi haline getirdi.

Skandal haberin ardından tutuklandılar

MİT mensubunun deşifre edildiği haberinin ardından, haberde imzası bulunan Hülya Kılınç, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan tutuklandı.

YALAN MEDYASI ALGIYA BAŞLADI

Tutuklamaların ardından "basın özgürlüğüne müdahale ediliyor" diyerek kanunen suç olan bu skandal haberi savunan belli medya kuruluşları bu sefer de Pehlivan'ın cezaevi girişinde darp edildiği yalanını yaydı. Yine Oda TV, Cumhuriyet, Birgün gibi medya kuruluşarından yayılan bu yalan Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından yalanlandı.

İşte yalanı yayan siteler:

SAVCILIKTAN YALANLAMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, MİT şehidinin cenaze törenine ilişkin yapılan haber nedeniyle geçtiğimiz günlerde 'istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bazı basın yayın organlarında Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiası üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Silivri Cezaevi Savcılığı tarafından inceleme yapıldığı ve kamera görüntülerinin izlendiği aktarılarak iddiaların asılsız olduğu duyuruldu. Pehlivan'ın hiçbir infaz koruma memuru tarafından darp edilmediği ve kötü muameleye uğramadığı da açıklamada belirtildi.

Öte yandan, Barış Pehlivan'ın cezaevi idaresine ya da savcılığına bu konuda sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

CUMHURİYET YALANI SÜRDÜRMEKTE ISRAR ETTİ

Savcılık iddiaları yalanlamasına rağmen Cumhuriyet yalanını sürdürmekte ısrar etti.