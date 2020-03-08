MİT şehidinin kimlik bilgilerini ve ailesini afişe ederek adeta onların hedef tahtasına oturmasına neden olan Oda TV'nin yöneticileri Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise açıkça suç işleyen Oda TV'ye sahip çıkarak yaşananlarla ilgili "Çok aşırı önlemler olarak görüyorum." dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok ise Ahmet Hakan'ın Oda TV'ye sahip çıkmasına tepki göstererek, Ahmet Hakan ile Oda TV arasında önceki dönemlerde yaşanan paslaşmalara ve birlikte hareket ettikleri karanlık linç operasyonlarına dikkat çekti.

İşte Melih Altınok'un "Yerin mi dar Ahmet?" başlıklı o yazısı

Köşe yazarı Ahmet Hakan bugünlerde, Hürriyet'in yayın yönetmeni olarak kendisine ayırdığı geniş sütunda Karanlık oda için küçük de olsa bir göz pencere açmayı ihmal etmiyor.

Hakan, Türkiye Suriye ile fiili savaş halindeyken ülkenin istihbarat servisine operasyon çekilmesini tabii ki "pek tasvip etmiyormuş." Çok şükür Hakan!

Gelin görün ki, "alınan önlemleri aşırı" görüyormuş.

Gördüğü "tehdit" üzerine Ahmet hangi önlemleri makul bulurmuş, açıkça yazmadığı için, bilmiyoruz ama bu tarzı tanıyoruz.

Bingo! Bildiğiniz, kritik dönemlerde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tarzı bu.

Normaldir.

Neticede Ahmet az ekmeğini yemedi karanlık oda gazeteciliğinin.

Birkaç yıl öncesine kadar, gazetecilere, siyasetçilere, iş adamlarına, sanatçılara karşı başlatılacak itibar suikastlarının startını önce bu site verir, Ahmet daha sonra konuyu "genişletirdi." O zamanlar tabii patronu hâlâ Aydın Bey'di, uçağa falan binmiyordu.

Uzun yıllar gazetenin genel yayın yönetmenliğini yürüten Ertuğrul Özkök'le çevir Allah çevirirlerdi karanlık odadan gelen pasları.

Ama hakkını teslim etmek lazım.

Özkök bu tarz işlerde Ahmet'ten daha yaratıcı ve cesurdu.

Şimdilerde, yayın yönetmeni olduktan sonra ciddileşen Ahmet'in yerine daha renkli isimlerle atışıyor olabilir.

Ancak eminim ki Hürriyet'in başında Özkök olsa, bugün Ahmet'in yaptığı gibi mevzua yalnızca köşesinden değil manşetten de girer, karanlık oda'ya, omuz verirdi.

Tıpkı Ahmet Kaya lincinde attığı o unutulmaz "Vay şerefsiz" manşetinde olduğu gibi...

Ha söyleyeyim, baktı ki yayın yönetmeni olduğu halde manşetten tavır koyamıyor...

Köşesine çekilir ve bugün yaptığı gibi İlber Ortaylı ve Tuğrul Eryılmaz'la "Mülkiyenin en güzel bacaklı erkeğinin" kim olduğunu tartışırken, Cem Duna"nın "tenisçi bakacaklarını" beğendiğini falan yazardı.

Yiğidi öldür ama hakkını ver demişler.

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