'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi ve ailesini deşifre ettikleri nedeniyle Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren gazeteci Hülya Kılınç, olayla ilgili Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da adını vererek "Ben bu haberi Barış Pehlivan'a gönderdim. Kendisini 2 yıldır tanıyorum. Diğer şüpheli Barış Terkoğlu'nu tanımam. Kendisi ile telefonda dahi görüşmüşlüğümüz yoktur" demişti.

Bu ifade sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da soruşturmaya dahil edilmişti. Başsavcılık Pehlivan'ı ifadeye çağırmış, HDP Milletvekili Ahmet Şık ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Pehlivan'ın savcılık sorgusu dün sabah saat 10:00'da başlamıştı. 13:00'a kadar süren sorguyu İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yakup Ali Kahveci gerçekleştirmişti.





Daha sonra Pehlivan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, sorgusu ardından 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde gönderilmişti.

"TALİMATI BEN VERDİM" İTİRAFI

Barış Pehlivan'ın ifadesi ortaya çıktı. Pehlivan'ın ifadesinde Oda TV'de yayınlanan skandal haberin yayınlanması talimatını kendisi tarafından verildiğini söylediği öğrenildi. Haber içeriğinde talimatı doğrultusunda düzenlemeler yapıldığını ve bu nedenle de bahsi geçen haber yönünden içerik sağlayıcı konumda kendisinin olduğunu söylediği kaydedildi.





Pehlivan'ın ayrıca soruşturma çerçevesinde tutuklanan Barış Terkoğlu'nu kurtarmaya yönelik söylemlerde bulunduğu belirtildi. Pehlivan'ın Barış Terkoğlu'nun Oda TV'nin sorumlu haber müdürü olduğunu, haberin yayınlanmasında herhangi bir inisiyatifinin ve dahlinin olmadığını söylediği öğrenildi.

YENİÇAĞ'I DA HEDEF YAPTI

Barış Pehlivan'ın ayrıca Yeniçağ isimli gazeteyi de hedef gösterdiği anlaşıldı. İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın 26 Şubat tarihli basın toplantısında MİT şehitlerinin isimlerini açık kimlik ve görev faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yaptığını kaydeden Barış Pehlivan, Oda TV'de bunu haberleştirmemelerine rağmen bu basın toplantısından sonra Yeniçağ isimli gazetede haber yapıldığını belirtti.

Barış Terkoğlu ise hâkimlikteki ifadesinde, Hülya Kılınç'ı ilk kez savcılıkta gördüğünü, habercilik yapması nedeniyle kendisinin haberlerini okuduğunu, başkaca bir bağlantısının olmadığını belirtmişti.