Son dakika: MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist, Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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