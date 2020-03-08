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Son dakika: MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu!

Son dakika haberleri... 'ndan yapılan açıklamada "'deki barınma alanlarından kaçan /'li 2 terörist, /Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 08.03.2020 12:14
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 12:15
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