Sınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor.

Dün Yunan askerinin makineli tüfek ile sığınmacılara ateş etmesi görüntülere de yansımıştı.

Açılan ateş sonucu ölümler ve yaralanmaların olduğu sınır hattında Yunanistan tarafından atılan plastik mermiyle yaralanan bir sığınmacıya da Türk sağlık görevlileri müdahale etti.

Sığınmacının boynuna saplanan plastik mermi çıkarıldı.

Plastik merminin saplanması için çivi benzeri tel yerleştirilerek güçlendirildiği belirlendi.

SINIRI GEÇENLERİN SAYISI 143 BİNİ AŞTI!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'daki son duruma ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Soylu, Yunanistan'ın insanlık dışı saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Soylu, "Dün ittirmeye çalıştılar. Güvenlik güçlerimiz tıkama yöntemi ile durdurdu. 143 bini aşkın sığınmacı geçti. Bu daha başlangıç. Önümüz yaz, olacaklara bakın..." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karada emniyet ve jandarma, denizde sahil güvenlik önlemleri alıyor. 21. yüzyılda böyle bir tablo ile karşılaşacağımızı, kendilerine Avrupalı diyenler ile bu tabloyu yaşayacağımızı söyleseler, 'Şaka yapıyorsunuz' derdik. Bir şeye vesile oldu. Maskeleri düştü. İnsanlık nutuku atanların, nasıl acımasız davrandıklarını görmüş olduk. Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 bini adalarda. Kalanlar Yunanistan'ın ana karasında.

"SUÇLULAR HİÇBİR ZAMAN SUÇUNU KABUL ETMEZLER"

Biz de 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken bir boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni, İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler. Dün itme yapacaklardı, güvenlik güçlerimiz hepsini tıkadı. İtmelerine müsaade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Canı darda olanın, zorda olanın sığınma hakkı vardır. Bunu hiçbir devletin kaldırma hakkı yoktur. 15 bin büyüktür 4 milyon ise açıklamaları haklıdır. Suçluluğunun bir değerlendirme yapmıştır. Suçlular hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten.

"SİZ BUNDAN SONRA OLACAKLARA BAKIN"

Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı. Bu daha başlangıç. Havalar sıcak, 200 kilometrenin üzerinde bir Meriç sınırımız var. Balkanlarda havalar kurak gitti. Meriç'ten rahat rahat geçebilirsiniz gibi bir durum oldu. Şu ana kadar olanlar bir şey değil. Siz bundan sonra olacaklara bakın.