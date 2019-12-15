Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde yazdığı yazıda Erdoğan tarafından verilen 2019 Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülünü alırken söylediği sözler nedeniyle adeta linç edilen Mazhar Alanson'a sahip çıkarak onu eleştirenlere tepki gösterdi. Gani Müjde'nin Alanson hakkında söylediklerini "eziklik" olarak değerlendiren Altınok, gazeteci Ahmet Hakan'ın Alanson'u suçlu bulmasına da karşı çıktı.

İşte Melih Altınok'un "Bunlarla tuvalete bile gidilmezmiş" başlıklı yazısının bir bölümü

Düşünün bir arkadaşınız ödül alıyor, "mutluyum" diyor...

Ve sizin ilk tepkiniz onu "işerken gördüm" demek oluyor.

Bu nasıl bir eziklik, ne tür bir bilinçaltıdır böyle? Bir röntgenci gibi izlemiş, kaydetmiş (umarım yalnızca aklınadır), yıllarca unutmamış ve attığı tweete bakarsak unutmayacakmış da!

Beyler, siz siz olun sağda solda Gani Bey varsa tuvaletin kapısını mutlaka kapatın!

Hukuku olan birine bunu yapan tanımadığına neler yapmaz ki?



Hadi Gani Bey'i geçelim...

Biliyorsunuz sanatına güldüremediği için kendine güldürmek zorunda kalanlardan piyasada gani gani...

Peki ya Ahmet Hakan ne oluyor?

Ona göre de Mazhar Alanson kabahatliymiş.

"Minik bir iletişim stratejisi eksikliği var gibi..." ymiş.

Arkadaşlarından ders almalıymış.

Ahmet farkında mısın "iletişim eksikliği var ders almalı" diye nasihat ettiğin adamın ağzından dökülen her şarkıyı ezbere biliyoruz milletçe...

Mimikleri, jestleri ve Ali Desidero da dahil!

Peki, senin ( hadi alınma diye kendimi de katayım) ya da benim yazdığımız kaç satırı ezbere söyleyebilir insanlar?

Gözünü seveyim yapma.

Ayrıca Mazhar'ın yaptığının nesi fazla? Ödüle değer verdiğini söylemesi mi?

Türkiye Cumhurbaşkanı sana ödül verse sen ondan daha az ne tepki gösterirdin sahnede?

Mutluluğunu göstermemek için "çişim var" deyip müsaade isteyerek tuvalete mi koşardın yoksa?

İyi inandık.

Aman sen yine de dikkat, çünkü Gani oralarda olabilir!