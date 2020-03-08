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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin Kahraman Kadınları programında konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Az önce ekranda annelerin ne güzel ifadelerini izledik, dinledik. Bizim inancımızda şahadet nasıl en yüksek mertebeyse, şehit annesi ve çocuğu olmak da özel bir statüdür. Bize düşen görev şehitlerin emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Hamd olsun ülkemizde bu konuda oldukça güçlü bir sistem kurduk. Bu ülkenin milletimizin her bir ferdinin, şehitlerimizin ailelerinin dualarıyla ayakta durduğuna tüm kalbimde inanıyorum. Toprak tarladır, arazidir. Şehit kanlarıyla yoğrulduğu zaman onun adı vatandır. Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı, vatan yapan o şehitlerimizin kanlarıdır. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şehitlerimizin mekanları zaten belli, cennet. Makamlarının ali olmasını diliyorum.

Bizim kadına bakışımız çok açık ve nettir. İlk insandan beri, insanlığın yarısı erkek, yarısı kadındır. Hangisini çıkarırsanız çıkarın geriye insanlıktan eser kalmaz. Annlerimize, kız kardeşlerimize, evlatlarımıza göstereceğimiz sevgi, muhabbet tüm insanlık adınadır. Erkek için kendimiz için ne istioyrsak, kadınlar için de aynı duygular içinde olmamız gerekiyor.

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