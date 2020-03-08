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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 aile daha evladına kavuştu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Diyarbakır HDP İl Binası önünde tutan 2 ailenin daha evladına kavuştuğunu duyurdu. Böylelikle evlat nöbetinin 188. gününde evladına kavuşan aile sayısı 13'e yükseldi.

  • Güncel
  • 08.03.2020 14:57
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 15:09
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 aile daha evladına kavuştu

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütünden kaçarak teslim olmalar devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması neticesinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Cudi Botan kod adlı Haşim Açar ve Rojda Tekoşin kod adlı Tekoşin Açar isimli örgüt mensupları güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan 2 örgüt mensubunun ailesinin Diyarbakır'da tutan aileler arasında olduğu belirlendi.

Böylelikle, Diyarbakır'da devam eden "evlat nöbetinde" çocuklarına kavuşan aile sayısı 13'e yükselirken, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 51 oldu.

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