Yunan askeri, göçmenlere düşman gibi saldırdı. Her şeylerini ellerinden aldı. Donuna kadar soyduğu çaresiz insanları buz gibi havada nehre atıp ölüme yolladı.
Soydular
Avrupa yolculuğuna çıkan göçmen sayısı 142 bine ulaştı. Sınırını koruyamayan Yunanistan ise çizgiyi aştı. Kadın-çocuk demeden saldırdı.
Suya attılar
İnsanların kıyafetlerini çıkarttı. Para, pasaport ve ayakkabılarını zorla aldı. Döve döve Meriç Nehri'ne attı. İnsanlıktan sınıfta kaldı.
Öldüresiye dövdüler
BM: SUÇ İŞLİYOR
Birleşmiş Milletler, Atina'yı uyardı: Sığınmacılara yaptığınız muamele yasadışı...
Soydular
Avrupa yolculuğuna çıkan göçmen sayısı 142 bine ulaştı. Sınırını koruyamayan Yunanistan ise çizgiyi aştı. Kadın-çocuk demeden saldırdı.
Suya attılar
İnsanların kıyafetlerini çıkarttı. Para, pasaport ve ayakkabılarını zorla aldı. Döve döve Meriç Nehri'ne attı. İnsanlıktan sınıfta kaldı.
Öldüresiye dövdüler
BM: SUÇ İŞLİYOR
Birleşmiş Milletler, Atina'yı uyardı: Sığınmacılara yaptığınız muamele yasadışı...
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