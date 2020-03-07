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göçmenlere düşman gibi saldırdı! Çaresiz insanları soyup buz gibi havada nehre attı...

, göçmenlere düşman gibi saldırdı. Her şeylerini ellerinden aldı. Donuna kadar soyduğu çaresiz insanları buz gibi havada nehre atıp ölüme yolladı.

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, göçmenlere düşman gibi saldırdı. Her şeylerini ellerinden aldı. Donuna kadar soyduğu çaresiz insanları buz gibi havada nehre atıp ölüme yolladı.


Soydular

Avrupa yolculuğuna çıkan göçmen sayısı 142 bine ulaştı. Sınırını koruyamayan ise çizgiyi aştı. Kadın-çocuk demeden saldırdı.


Suya attılar

İnsanların kıyafetlerini çıkarttı. Para, pasaport ve ayakkabılarını zorla aldı. Döve döve Meriç Nehri'ne attı. İnsanlıktan sınıfta kaldı.


Öldüresiye dövdüler

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