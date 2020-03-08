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Adası'nda lıların uykularını kaçıracak görüntü!

, ’deki kalleş saldırının ardından sınır kapılarını açmıştı. sınırına akın eden mülteciler, Yunan polisinin insanlık dışı müdahalesi ile karşı karşıya kalmıştı. Gelen son dakika görüntülerine göre, ’ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri adeta dağ oluşturdu. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği, akınının büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

  • Güncel
  • 08.03.2020 16:17
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  • Son Güncelleme: 08.03.2020 16:37
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Midilli'de Avrupalıların uykularını kaçıracak görüntü!

'nin lerin ülkelerine geçişine engel olmayacağını açıklamasından itibaren sınırlardan 'a göçmen geçişleri başlamıştı.

Avrupa ülkelerine geçmek için Yunanistan sınırına akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Yunanlıların korkuya karşıladıkları göçmen geçişleri ırkçı Avrupalıları da dehşete düşürüyor.

Yunanistan'ın adasındaki can yeleklerinden oluşan dev dağlar ise iş makineleri ile kaldırılmaya çalışılırken göçmen akınının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.

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