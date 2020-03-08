Türkiye'nin göçmenlerin Avrupa ülkelerine geçişine engel olmayacağını açıklamasından itibaren sınırlardan Yunanistan'a göçmen geçişleri başlamıştı.

Avrupa ülkelerine geçmek için Yunanistan sınırına akın eden göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Yunanlıların korkuya karşıladıkları göçmen geçişleri ırkçı Avrupalıları da dehşete düşürüyor.

Yunanistan'ın Midilli adasındaki can yeleklerinden oluşan dev dağlar ise iş makineleri ile kaldırılmaya çalışılırken göçmen akınının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.