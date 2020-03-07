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insan haklarını hiçe sayıyor! lere ateş açıldı!

'ın sınırda lere uyguladığı zulüm gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Yunan polis ve askeri göçmenleri çırılçıplak soyup dövdükten sonra 'ye gönderdiği görüntüler sıcaklığını korurken skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Görüntülerde Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere acımasızca ateş açtığı görüldü. Yunanistan mültecilere uyguladığı bu skandal tutumla Ane ve Mülteci Sözleşmesini hiçe sayıyor.

  • Güncel
  • 07.03.2020 19:35
  •  - 
  • Son Güncelleme: 07.03.2020 19:49
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Yunanistan insan haklarını hiçe sayıyor!

'ın sınırda lere uyguladığı zulüm gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Yunan polis ve askeri göçmenleri çırılçıplak soyup dövdükten sonra 'ye gönderdiği görüntüler sıcaklığını korurken skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

İNSAN HAKLARI HİÇE SAYILIYOR
Görüntülerde Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere acımasızca ateş açtığı görüldü. Yunanistan mültecilere uyguladığı bu skandal tutumla Ane ve Mülteci Sözleşmesini hiçe sayıyor.

SIĞINMA TALEBİNDE BULUNANLARIN GERİ ÇEVRİLMESİ YASAK
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3'üncü maddesi ve Cenevre Mülteci sözleşmesi sığınma talebinde bulunanların geri çevrilmesini yasaklıyor.

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