Yunanistan'ın sınırda mültecilere uyguladığı zulüm gün geçtikçe şiddetini artırıyor. Yunan polis ve askeri göçmenleri çırılçıplak soyup dövdükten sonra Türkiye'ye gönderdiği görüntüler sıcaklığını korurken skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

İNSAN HAKLARI HİÇE SAYILIYOR

Görüntülerde Yunan güvenlik güçlerinin mültecilere acımasızca ateş açtığı görüldü. Yunanistan mültecilere uyguladığı bu skandal tutumla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Cenevre Mülteci Sözleşmesini hiçe sayıyor.

SIĞINMA TALEBİNDE BULUNANLARIN GERİ ÇEVRİLMESİ YASAK

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3'üncü maddesi ve Cenevre Mülteci sözleşmesi sığınma talebinde bulunanların geri çevrilmesini yasaklıyor.