Yunanistan, işkencede sınır tanımadı! Göçmenleri çırılçıplak soyup dayak attıktan sonra geri yolladı...

ültecilere

Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmadı. Edirne sınırına yığılan binlerce mülteci, Yunan zulmü ile karşılaştı. Bugüne kadarAncak sınırı geçen veya geçmeye çalışanlar adeta dehşeti yaşadı.Kadın veya çocuk ayırt etmeksizin şiddete maruz kaldı. Yunan sınır polisi tarafından yakalananlar, çırılçıplak soyulup sopalarla tartaklandı.Pazarkule Sınır Kapısı'nda annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.Yunanistan polisi tarafından ayrı araçlarla Türkiye'ye geri gönderilen Afgan Menice ile babası, 24 saat sonra böyle kavuştu.yapılan yardımlar dün dedevam etti. Selin Denizlive Lâl Denizliile kuzenleri CeylanÇapa, takipçilerindensınırdaki masumlar içinyardım istedi. Kısa süredetoplanan erzaklar isegöçmenlere teslim edildi.