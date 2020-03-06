Yunanistan, işkencede sınır tanımadı! Göçmenleri çırılçıplak soyup dayak attıktan sonra geri yolladı...

Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere engel olmadı. Edirne sınırına yığılan binlerce mülteci, Yunan zulmü ile karşılaştı. Bugüne kadar 140 binin üzerinde göçmenin sınırı geçtiği açıklandı.
Ancak sınırı geçen veya geçmeye çalışanlar adeta dehşeti yaşadı.
Kadın veya çocuk ayırt etmeksizin şiddete maruz kaldı. Yunan sınır polisi tarafından yakalananlar, çırılçıplak soyulup sopalarla tartaklandı.
AVRUPA'YA EMEKLEDİ
Pazarkule Sınır Kapısı'nda annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
EN BABA KAVUŞMA
Yunanistan polisi tarafından ayrı araçlarla Türkiye'ye geri gönderilen Afgan Menice ile babası, 24 saat sonra böyle kavuştu.
YARDIM SEFERBERLİĞİ
Mültecilere yapılan yardımlar dün de devam etti. Selin Denizli ve Lâl Denizli ile kuzenleri Ceylan Çapa, takipçilerinden sınırdaki masumlar için yardım istedi. Kısa sürede toplanan erzaklar ise göçmenlere teslim edildi.
Ancak sınırı geçen veya geçmeye çalışanlar adeta dehşeti yaşadı.
Kadın veya çocuk ayırt etmeksizin şiddete maruz kaldı. Yunan sınır polisi tarafından yakalananlar, çırılçıplak soyulup sopalarla tartaklandı.
AVRUPA'YA EMEKLEDİ
Pazarkule Sınır Kapısı'nda annesinin peşinden silah sesleri arasında düşe kalka yürüyen çocuğun görüntüsü izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
EN BABA KAVUŞMA
Yunanistan polisi tarafından ayrı araçlarla Türkiye'ye geri gönderilen Afgan Menice ile babası, 24 saat sonra böyle kavuştu.
YARDIM SEFERBERLİĞİ
Mültecilere yapılan yardımlar dün de devam etti. Selin Denizli ve Lâl Denizli ile kuzenleri Ceylan Çapa, takipçilerinden sınırdaki masumlar için yardım istedi. Kısa sürede toplanan erzaklar ise göçmenlere teslim edildi.
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