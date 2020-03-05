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Son dakika: MSB açıkladı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 01:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 01:53
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MSB: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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