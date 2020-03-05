Son dakika: MSB açıkladı: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Esad rejimine ait bazı unsurların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekâtı'nda 5 Mart tarihinde kahraman silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile 16:00 civarında icra edilen atışlarla Rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edilmiş, 21 Rejim askeri etkisiz hale getirilmiş, şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadelerine yer verildi.