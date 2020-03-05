Batı, tek dişi kalmış canavardı! Umut yolculuğuna çıkan sığınmacı lara acımadı! Yunan, kurşun yağdırdı. Bulgar tellere jilet sardı.Bazı caniler ise köpeklerle mülteci avına çıktı. Türkiye ise yine kendine yakışanı yaptı. 10 yıldır 4 milyon sığınmacıya kapılarını açtı. Avrupa'nın dövüp yolladığı mültecilerin de yaralarını sardı. Dünyaya insanlık dersi yolladı.



Avrupa Birliği, demokrasi ve insan hakları konusunda hep sükseli açıklamanın merkezi oldu. Bir bebek için günlerce ağladı. Ancak hepsinin koca bir yalan olduğu yine kanıtlandı. Yunan güvenlik güçlerinin, Avrupa ülkelerine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler'e uyguladığı orantısız güç, zulme ve cinayete dönüştü.

ürkiye'nin