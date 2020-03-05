Batı, tek dişi kalmış canavardı! Umut yolculuğuna çıkan sığınmacılara acımadı! Yunan, kurşun yağdırdı. Bulgar tellere jilet sardı.
Bazı caniler ise köpeklerle mülteci avına çıktı.
Türkiye ise yine kendine yakışanı yaptı. 10 yıldır 4 milyon sığınmacıya kapılarını açtı. Avrupa'nın dövüp yolladığı mültecilerin de yaralarını sardı. Dünyaya insanlık dersi yolladı.
Polis kılığındaki canavarlar, Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies arasındaki bölgede bekleyen mültecilere, gaz sis ve ses bombaları, plastik mermi ve gerçek mermilerle ateş açtı, 6 mülteci yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Katiller, pazartesi günü Suriyeli Ahmet Ebu Emad'ı, boğazından vurarak öldürmüştü.
Yunan polisinin gerçek mermi ile vurduğu göçmen, arkadaşları tarafından Edirne'deki hastaneye kaldırıldı.
KAN BİRLİĞİ!
Türkiye 40 milyar doların üzerinde masraf yaparak 4 milyonu aşkın Suriyeli'ye baktı. Hem de 5 yıldızlı kamplarda. Avrupa Birliği, Türkiye'ye söz verdiği hiçbir konuda adım atmadı. Türkiye de "sözün bittiği yerdeyiz" deyip kapıları açtı. Avrupa panikledi. Avrupa ülkeleri, Yunan polisinin mültecilere orantısız güç kullanmasına göz yumma kararı aldı.
BEBEKLE 4 GÜN YÜRÜDÜLER
Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, kentin 25 sınır köyünden Yunanistan'a geçme girişimlerini sürdürüyor. Kucaklarında, battaniyeye sardıkları 10 aylık bebekleri ile 4 gün boyunca yürüyerek Edirne'ye ulaşan bir mülteci ailenin yolculuğu ise yürekleri burktu.
SÖZLER TUTULMALI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mülteci konusunu değerlendiren Kalın, "Türkiye ya da başka bir ülke bu sorunu tek başına çözemez. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli. Avrupa'ya düzensiz göçü önledik. Kapasitemizin bir sınırı var" dedi.
YİNE BİZ KURTARDIK
Çeşme açıklarında Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi sonucu denizde mahsur kalan ve ölüme terk edilen 40 mülteciyi Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
KENYALI DEĞİL KONYALI
Uğur Akca da sınırı geçmek istedi. Yunan polisinden dayak yedi. "Almanya'daki babama gidecektim" dedi.
AB'YE ÖNERİ
Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapısını açması büyük bir deprem etkisi yarattı. Avrupa'da panik havasına yol açan bu durum ülke gazete ve dergilerinde de zorunlu gündem maddesi haline dönüştü. Bu bağlamda Alman Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp, dergi yazısında "Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'de Erdoğan'ı desteklemelidir" dedi.
Bazı caniler ise köpeklerle mülteci avına çıktı.
Türkiye ise yine kendine yakışanı yaptı. 10 yıldır 4 milyon sığınmacıya kapılarını açtı. Avrupa'nın dövüp yolladığı mültecilerin de yaralarını sardı. Dünyaya insanlık dersi yolladı.
Avrupa Birliği, demokrasi ve insan hakları konusunda hep sükseli açıklamanın merkezi oldu. Bir bebek için günlerce ağladı. Ancak hepsinin koca bir yalan olduğu yine kanıtlandı. Yunan güvenlik güçlerinin, Avrupa ülkelerine gitmek için sınıra gelen Suriyeliler'e uyguladığı orantısız güç, zulme ve cinayete dönüştü.
Polis kılığındaki canavarlar, Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies arasındaki bölgede bekleyen mültecilere, gaz sis ve ses bombaları, plastik mermi ve gerçek mermilerle ateş açtı, 6 mülteci yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Katiller, pazartesi günü Suriyeli Ahmet Ebu Emad'ı, boğazından vurarak öldürmüştü.
Yunan polisinin gerçek mermi ile vurduğu göçmen, arkadaşları tarafından Edirne'deki hastaneye kaldırıldı.
KAN BİRLİĞİ!
Türkiye 40 milyar doların üzerinde masraf yaparak 4 milyonu aşkın Suriyeli'ye baktı. Hem de 5 yıldızlı kamplarda. Avrupa Birliği, Türkiye'ye söz verdiği hiçbir konuda adım atmadı. Türkiye de "sözün bittiği yerdeyiz" deyip kapıları açtı. Avrupa panikledi. Avrupa ülkeleri, Yunan polisinin mültecilere orantısız güç kullanmasına göz yumma kararı aldı.
BEBEKLE 4 GÜN YÜRÜDÜLER
Akın akın Edirne'ye gelen mülteciler, kentin 25 sınır köyünden Yunanistan'a geçme girişimlerini sürdürüyor. Kucaklarında, battaniyeye sardıkları 10 aylık bebekleri ile 4 gün boyunca yürüyerek Edirne'ye ulaşan bir mülteci ailenin yolculuğu ise yürekleri burktu.
SÖZLER TUTULMALI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Mülteci konusunu değerlendiren Kalın, "Türkiye ya da başka bir ülke bu sorunu tek başına çözemez. Türkiye'ye verilen sözler yerine getirilmeli. Avrupa'ya düzensiz göçü önledik. Kapasitemizin bir sınırı var" dedi.
YİNE BİZ KURTARDIK
Çeşme açıklarında Yunan sahil güvenliğinin müdahalesi sonucu denizde mahsur kalan ve ölüme terk edilen 40 mülteciyi Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
KENYALI DEĞİL KONYALI
Uğur Akca da sınırı geçmek istedi. Yunan polisinden dayak yedi. "Almanya'daki babama gidecektim" dedi.
AB'YE ÖNERİ
Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapısını açması büyük bir deprem etkisi yarattı. Avrupa'da panik havasına yol açan bu durum ülke gazete ve dergilerinde de zorunlu gündem maddesi haline dönüştü. Bu bağlamda Alman Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp, dergi yazısında "Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'de Erdoğan'ı desteklemelidir" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.