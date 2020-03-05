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'ta üniversite öğrencilerinden 'nda görev alan Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

 Alparslan Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, 'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için yurt binasının oda ışıklarıyla "" ve " yazısı oluşturdu.

  • Güncel
  • 06.03.2020 05:07
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 05:15
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Üniversite öğrencilerinden Mehmetçiğe ışıklı destek



Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Müştak Baba Öğrenci Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik düzenledi.

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