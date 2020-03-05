



Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Müştak Baba Öğrenci Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik düzenledi.