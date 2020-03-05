Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Müştak Baba Öğrenci Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik düzenledi.
Muş Alparslan Üniversitesi'nde öğrenim gören ve Müştak Baba Öğrenci Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için etkinlik düzenledi.
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