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Yunanistan'da mültecilere Hitler'i andıran muamele

Türkiye'nin sınırlarını açmasının ardından ülkesine gelen mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulunan Yunan güçlerinin zulmü giderek şiddetleniyor. Göçmenleri soyup parasını alan, ardından döverek Türkiye'ye gönderen Yunanlılar, 3 göçmenin de ölümüne neden oldu.

  • Güncel
  • 05.03.2020 13:37
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 13:42
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Yunanistan'da mültecilere Hitler'i andıran muamele

Türkiye'nin İdlib'de yaşanan gelişmeler üzerine Avrupa sınırlarını göçmenlere açmasının ardından on binlerce mülteci sınıra doğru yola çıktı. Yunanistan sınırına dayanan mültecilerden 130 bini aşkını sınırı geçerken, yaklaşık 100 bin mülteci de sınırda bekliyor.

Yunan güçleri ülkelerine gelmek isteyen mültecilere insanlık dışı muamelelerde bulundu. Mültecilere karşı ateşli silah kullanmaktan dahi çekinmeyen Yunan askerleri, 3 göçmenin ölümüne onlarcasının da yaralanmasına neden oldu.

SOYUP PARALARINI ALIYOR ARDINDAN DÖVÜYORLAR
3 göçmenin silahla vurarak öldüren Yunanlar, dünyanın gözü önünde zulmüne devam ediyor. Ajanslara düşen görüntüler görenlerin kanını dondururken, Yunan askerleri ülkelerinde yakaladıkları mültecileri önce soyuyor, ardından parasını alıyor, son olarak ise dövüp Türkiye sınırına atıyorlar.

Onlarca mülteciyi adeta Hitler'in toplama kampını andıran görüntülerle bir araya toplayan Yunanlar, eşyalarını aldıkları mültecileri Türkiye'ye geri yolladı. Yaşanan arbedede bir göçmenin de kolunun kırıldığı görüldü.

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