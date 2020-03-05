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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına tokat gibi cevap: Göçmenlere insan gibi davranın

Son dakika herine göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan lara ilişkin açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 22:43
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 22:43
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Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşına cevap

Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Avrupa'ya gitmeye çalışan lara ilişkin açıklamasına Twitter'dan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.




GÖÇMENLERE İNSAN GİBİ DAVRANIN
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Masum göçmenlere göz yaşartıcı bomba atmanın kabul edilebilir olduğunu mu düşünüyorsun? Onlara ateş etmek ve öldürmek kabul edilebilir mi? Yunanistan, hakkımızda yalan haber yaymak yerine göçmenlere insan gibi davranmalıdır, yıllardır Türkiye'nin yaptığı gibi." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter'daki paylaşımında, Türkiye'nin, hayatta kalmak ve daha iyi bir hayat sürmek isteyen insanları siyasi hedeflerine ulaşmak için kullandığını öne sürmüştü.

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