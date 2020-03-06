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Prof. 'dan Oda TV'ye tepki: Yayın organı değil operasyon çeken bir çetedir

Yaptıkları operasyonel haberlerle bilinen Oda TV, MİT şehidini deşifre eden bir habere imza attı. Tüm kesimlerden bu bu skandala tepki yağarken, Oda TV'nin mağdur ettiği insanlar da seslerini yükseltmeye başladı. Liberal Düşünce Topluluğu’nun kurucularından, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. , sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Oda TV’nin birçok ismi hedefe koyarak haysiyet cellatlığı yapıyor. Oda TV gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak hedef seçtiklerine karşı her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle operasyon çeken bir çetedir.” ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 06.03.2020 21:45
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 21:45
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Oda TV operasyon çeken bir çetedir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yurt dışı operasyonuna katılan kişilerin gizli kalması gereken bilgileri, kimlikleri ve fotoğraflarını yayınlayan Oda TV adlı internet sitesine yönelik açtığı soruşturmada detaylar belli oldu.

Türkiye bu operasyonu konuşurken, Oda TV'nin mağdur ettiği insanlar da seslerini yükseltmeye başladı. Bu isimlerden biri de Liberal Düşünce Topluluğu'nun kurucularından, Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. . Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Atilla Yayla, Oda TV'nin birçok ismi hedefe koyarak haysiyet cellatlığı yaptığının altını çizdi ve ekledi: "Oda TV gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak hedef seçtiklerine karşı her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle operasyon çeken bir çetedir." ifadelerini kullandı.

İŞTE ATİLLA YAYLA'NIN AÇIKLAMASINDAN BAŞLIKLAR
Oda TV bir yayın organı mıdır? Maocu faşistlerin bu şebekesinin saldırılarına ve kumpaslarına maruz kalmamış kimseler için evet demek kolay.

"OPERASYON ÇEKEN BİR ÇETEDİR"
Oda TV gazeteciliğin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan yararlanarak hedef seçtiklerine karşı her türlü ahlâk ve hukuk dışı yolu kullanmak suretiyle operasyon çeken bir çetedir.

"BEN DE O KURBANLARDAN BİRİYİM"
Bunun şahitlerinden ve kurbanlarından biriyim. İnsan haklarına gerçekten değer verenler sadece bu tür sinsi ve legal görünümü illegal çetelerin haklarından dem vurmakla kalmayıp sade vatandaşların bu çetelere karşı nasıl korunabileceği hakkında da kafa yormalı, öneri getirmeli. Aksi takdirde yararlı budala olmaktan öteye geçilemez. Unutmayın, sıra bir gün size de gelebilir.

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