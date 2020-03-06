ODA TV'nin kapatılması sosyal medyanın gündeminde! Soner Yalçın'a neden dokunulmuyor?
Yaptıkları provokatif haberlerle bilinen Oda TV, MİT şehidini deşifre eden bir haberle gizliliği ihlal etti. Kanunen suç olmasına rağmen yapılan bu haberin ardından Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberin sahibi Hülya Kılınç tutuklandı. Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmasının ardından, Oda TV'nin sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın ifade vermeye dahi çağırılmaması akıllara, "Soner Yalçın'a neden dokunulmuyor?", "Soner Yalçın'ı kim koruyor?" sorularını getirdi. Söz konusu skandalın ardından ODA TV'nin resmi internet sitesine erişim engellendi. ODA TV'ye erişimin engellenmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı duydukları memnuniyetten bahsederken bazı kullanıcılar ise Soner Yalçın'ın neden sessizliğe büründüğünü sorguladı.
06.03.2020 12:04
- Son Güncelleme: 06.03.2020 12:47
Tüm bu yaşananlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kullanıcılar, ODA TV'nin bir MİT mensubunu deşifre etmesi büyük tepki ile karşılanırken internet sitesinin kapatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan gazetenin imtiyaz sahibi olan Soner Yalçın'ın ifadeye dahi çağrılmaması dikkat çekti. Sessizliğini koruyan Soner Yalçın'ın kimler tarafından korunduğu büyük merak konusu oldu. İşte o paylaşımlar...
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