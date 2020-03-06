ODA TV'nin kapatılması sosyal medyanın gündeminde! Soner Yalçın'a neden dokunulmuyor?

Tüm bu yaşananlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Kullanıcılar, ODA TV'nin bir MİT mensubunu deşifre etmesi büyük tepki ile karşılanırken internet sitesinin kapatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan gazetenin imtiyaz sahibi olan Soner Yalçın'ın ifadeye dahi çağrılmaması dikkat çekti. Sessizliğini koruyan Soner Yalçın'ın kimler tarafından korunduğu büyük merak konusu oldu. İşte o paylaşımlar...