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ODA TV'nin yayın yasağını delmek için açtığı yeni site de kapatıldı!

'da şehit olan görevlisini deşifre eden bir habere imza atan ODA TV'nin haber sitesi skandalın ardından kapatılmış haber sahibi , Haber Müdürü tutuklanmıştı. Odatv.com üzerinden yapılan yayın, bugün itibari ile odatv.com.tr üzerinden yapılmaya başlandı. Bu gelişmenin ardından yeni site de erişime kapatıldı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 17:01
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 17:01
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ODA TV'nin diğer sitesi de kapatıldı!

'da şehit olan görevlisinin cenaze törenine ilişkin haber yayınlayan OdaTV'nin Haber Müdürü ve haberde imzası bulunan , çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklama kararlarının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () da harekete geçti ve OdaTV'ye erişim engeli getirdi.

ODATV.COM.TR'DEN YAYINA BAŞLANDI
Odatv.com üzerinden yapılan yayın, bugün itibari ile odatv.com.tr üzerinden yapılmaya başlandı.Bu gelişmenin ardından yeni site de erişime kapatıldı.

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