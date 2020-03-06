Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.