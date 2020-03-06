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Son dakika: Başkan Erdoğan, Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , Genel Başkanı ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 20:56
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 21:07
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Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Başkan ile Genel Başkanı telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

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