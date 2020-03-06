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Son dakika: 'un başkentinde

Son dakika haberi... 'un başkentinde Büyükelçiliği yakınında düzenlendiği bildirildi. Motosikletli bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 13:54
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  • Son Güncelleme: 06.03.2020 14:42
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Tunus'un başkentinde bombalı saldırı

'un başkentinde Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus'taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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