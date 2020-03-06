Başkan Erdoğan'dan flaş M4 karayolu açıklaması!

Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin en önemli noktalar olan M4 ve m5 karayolları için Türkiye'nin beklentisi ne olacak sorusuna "M4 karayolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğindeki alanda bir güvenli koridor tesis edilecek. Burada aynı zamanda kendileriyle devriye sistemini de çalıştırmaya başlayacağız. Bu zaten aynı zamanda Türkiye ve Rusya olarak bir dayanışmayı ortaya koyuyor. Rejim bu noktalarda zaten Rusya'dan gelecek herhangi bir talimata karşı çok fazla direnmez. Nitekim bugün mesela biz çalışmalarımızı bitirdik. Bir an önce de ateşkesle ilgili adım atılmış oldu ve 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla bu yürürlüğe girdi. Her şey oldu ki orada da imzalar atıldı. Savunma Bakanlarımız imzaları attı. Dışişleri Bakanlarımız da açıklamayı yaptı. Bundan sonra da ayrıca işin esas ve usulleri hakkında burada bir hafta kadar bazı çalışmalar yürütecekler" cevabını verdi.

M4-M5 KARAYOLU NEDEN ÖNEMLİ?

6 Mart itibarıyla başlayan bu ateşkesle birlikte İdlib'in güneyinde M4 karayolunun güzergahı adeta bir güvenli koridor haline gelecek. Bu güvenli koridor da yaklaşık 75 km uzunluğunda ve 6 kuzey + 6 güney tarafı olmak üzere 12 km genişliğinde olacak. Bu 12 km genişliğindeki güvenlik koridorunu 6 km kuzey tarafı boyunca Türkiye, 6 km güney tarafı boyunca da Rusya bölgede süreci kontrol altında tutacak ve ateşkesin güvenilirliğini garanti edecek.





M4 karayolu ateşkes için stratejik öneme sahip. Çünkü bu karayol, Halep'i, Lazkiye'ya bağlayan ve Haseke'ya kadar uzanabilen kritik bir güzergah. M4 karayolunun kontrolü İdlib bölgesinde hakim olmanın en önemli yollarından biri. Çünkü bu yol, Halep'i, Lazkiye'ye bağlayan tüm ikmal ve lojistik hattının da kolaylıkla kullanılabileceği bir otoban.

TAMPON GÖREVİ GÖRECEK

Güvenli koridor sayesinde hem İdlib şehir merkezi emniyette olacak hem de bölgedeki çatışmalar durmuş olacak. Bölge, muhalifler ve rejim arasında bir tampon görevi yaparak ateşkesin kalıcı olmasını sağlayacak.