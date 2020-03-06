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'li 'un fezlekesi Meclis'e ulaştırıldı

Başkan , kendisine ve makamına ağır hakarette bulunan 'li 'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı. 'nın hazırladığı fezleke de tarafından Meclis'e ulaştırıldı.

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