Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine ve makamına ağır hakarette bulunan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke de Adalet Bakanlığı tarafından Meclis'e ulaştırıldı. Erdoğan, kendisine ve makamına ağır hakarette bulunan CHP'li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke de Adalet Bakanlığı tarafından Meclis'e ulaştırıldı.
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