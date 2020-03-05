Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili hazırlanan fezlekenin Meclise gönderildiğini bildirerek "Konu Meclisin takdiri ve uhdesindedir." dedi.

Gül, Mecliste, gazetecilerin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun resen veya şikayet üzerine soruşturmaya imkan bulunan bir konu olduğunu belirten Gül, şunları söyledi:

TBMM'NİN TAKDİRİDİR

"Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Soruşturma açılması, bir fezleke açılması demek, milletvekili olduğu için. Bu fezlekenin Adalet Bakanlığına ve Meclise gönderilmesi prosedürü işlemektedir. Soruşturmayla birlikte hazırlanan fezleke Bakanlığımıza gelmiştir, Bakanlığımız da bunu TBMM'ye göndermiştir. Fezleke iletilmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki süreç TBMM'nin takdiridir. TBMM, takdiriyle, iradesiyle, bu süreci kendisi şekillendirecektir. Türkiye, bir hukuk devletidir. Tüm hukuk yolları Anayasa ve kanunlar çerçevesinde işletilmektedir. Takdir yüce Meclisindir, bundan sonraki sürecin belirleyicisi de değerli milletvekillerinin ve milletin takdiriyle şekillenecektir."

Dünyanın her yerinde devlet başkanlarına hakaret etmenin suç olduğunu, başsavcılığın da soruşturma başlattığını açıkladığını vurgulayan Gül, Meclisteki iradeye karşı kimsenin bir şey söyleme hakkı bulunmadığını aktardı.

Eleştirilerin de olabileceğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Farklı düşüncede, farklı kanaatte olabilirsiniz ama hiç kimsenin bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur. Hele seçilmiş bir cumhurbaşkanına kimsenin hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye, hukuk devletidir. Hele şu dönemde daha bir birliktelik içinde olmak hepimizin ortak beklentisi, duygusudur. Savcılık soruşturma başlatmıştır, doğal sonucu fezlekedir. Fezleke Bakanlığımızca imzalanarak Meclise gönderilmiştir, konu Meclisin takdiri ve uhdesindedir."

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vermek için TBMM'De basın toplantısı düzenledi. Toplantıda skandal ifadeler kullanan ÖZkoç, küfre varan hakaretlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyürken, TBMM de karıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TBMM'de AK Parti ve CHP grupları birbirine girerken, yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Vekillerin kavgası dakikalarca sürdü, oturuma ara verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma açıklaması geldi. Savcılık, "Resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın, A Haber canlı yayınında tazminat davası açacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Bu sabah erken saatlerde Özkoç'a 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunuldu.