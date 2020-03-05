CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaretine Twitter'dan tepki yağdı
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün TBMM'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içerikli skandal açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Engin Özkoç'un skandal sözlerine sosyal medya üzerinden toplumun her kesiminden çok yoğun tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları...
05.03.2020 12:07
- Son Güncelleme: 05.03.2020 12:07
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı. TBMM'de Başkan Erdoğan'a yanıt vermek için partisi adına basın toplantısı düzenleyen Özkoç'un ağır hakaretleri büyük tepki topladı.
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BAŞKAN ERDOĞAN DAVA AÇTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
"DERHAL MECLİS'YE GÖNDERECEĞİZ"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeyi derhal TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.
Özkoç'un Başkan Erdoğan hakkındaki skandal sözleri toplumun her kesiminden büyük tepkiyle karşılandı. İşte Twitter kullancıılarının Özkoç'a tepkilerinden bazıları...