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CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaretine Twitter'dan tepki yağdı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün TBMM'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret içerikli skandal açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Engin Özkoç'un skandal sözlerine sosyal medya üzerinden toplumun her kesiminden çok yoğun tepki geldi. İşte o tepkilerden bazıları...

05.03.2020 12:07 - Son Güncelleme: 05.03.2020 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





