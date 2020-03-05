CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan hakkındaki skandal sözlerinin ardından Meclis'te çıkan kavga Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Birlik görüntüsünü bozmaya kimsenin hakkı yok. Hakaret etmek , sövmek siyaset değildir" ifadelerini kullandı.
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