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Meclis Başkanı 'tan 'li 'a sert tepki!

'li 'un Başkan Erdoğan hakkındaki skandal sözlerinin ardından Meclis'te çıkan kavga 'nin gündemine oturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Meclis Başkanı , "Birlik görüntüsünü bozmaya kimsenin hakkı yok. Hakaret etmek , sövmek siyaset değildir" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 14:07
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 14:15
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Mustafa Şentop'tan CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki!

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