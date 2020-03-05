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Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden 'li Engin Özkoç hakkında flaş gelişme

Son dakika haberi... ile ilgili hazırlanan Başsavcılık fezlekesi 'na gönderildi. Özkoç, dün düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 13:19
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 13:35
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Erdoğan'a hakaret skandalında flaş gelişme

Başkan 'a yönelik çirkin ifadeler kullanan ile ilgili hazırlanan Başsavcılık fezlekesi 'na gönderildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün yaptığı açıklamada, "Fezleke derhal TBMM'ye gönderilecek." ifadelerini kullanmıştı.


CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.

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