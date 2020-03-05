Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile ilgili hazırlanan Başsavcılık fezlekesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül dün yaptığı açıklamada, "Fezleke derhal TBMM'ye gönderilecek." ifadelerini kullanmıştı.



CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftira ile lekelemeye çalışan her kim olursa olsun açık ve net söylüyorum; Haysiyetsizdir onursuzdur, şerefsizdir,alçaktır, haindir" sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullanmıştı.