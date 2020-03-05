Dün akşam gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, kürsüye çıktı.
VEKİLLERDEN SKANDAL SÖZLERE TEPKİ
Özkoç'un Genel Kurul'daki konuşması, AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu.
Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü.
VAHİT KİLER'DEN ÖZKOÇ'A YUMRUK
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'nin çektiği bu görüntü, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.
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