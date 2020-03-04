Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Grup Toplantısı'ndaki konuşmalarına yanıt vermek için basın toplantısı düzenleyip Başkan Erdoğan'a hakaretler savuran CHP'li Engin Özkoç, Meclis'te gerginliğe sebep oldu.

ÖZKOÇ'TAN SKANDAL İFADELER

Erdoğan'ın sözleri üzerine kameralar karşısına geçen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan hakkında skandal ifadeler kullandı.

Her fırsatta Katil Esad'la barışalım diyen partinin Grup Başkanvekili, partisinin Esad sevdasını unutup özellikle son operasyonlarla Esad'a büyük darbe vurulmasını sağlayan Başkan Erdoğan için, "3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Haysiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" diyerek skandal ifadeler kullandı.

CHP'Lİ ÖZKOÇ'A SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

ÖZKOÇ KÜRSÜYE ÇIKTI ORTALIK KARIŞTI

Özkoç'un skandal ifadelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'da kürsüye çıkması tansiyonun artmasına neden oldu. AK Parti milletvekilleri Özkoç'un Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadelerine sert tepki gösterdi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

TBMM'deki olaylı oturumda gerginliğin sürmesinin ardından vekiller birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu.

ÖZKOÇ'UN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kullandığı skandal ifadeler ve provokatif söylemleriyle meclisi karıştıran CHP'li Özkoç'un son görüntüsü ortaya çıktı.

Özkoç'un başında ve yüzünde yaralar oluştuğu görüldü.