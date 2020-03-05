Koronavirüs, İran'da her geçen gün daha fazla ölüme sebep olurken, ülkedeki tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Ülke genelinde çoğu insan evlerinden çıkmaya korkarken, bazı İranlılar ise türbelerin demirlerini ve korkuluklarını yalayarak şifa bulmayı umut ediyor.

Korunmak için seçilen bu yöntem ise daha çok ölüme sebebiyet veriyor.

107 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye, vaka sayısı ise 3 bin 513'e yükseldi.

OKULLAR 20 MART'A KADAR TATİL

İran Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında ülkedeki tüm okul ve üniversitelerin 20 Mart'a kadar kapatılacağını duyurdu.

300 BİN KİŞİLİK EKİP HAREKETE GEÇTİ

Aynı zamanda, virüsün en çok görüldüğü eyaletlerde 300 bin kişilik ekiple sağlık taramasına başlandı.

Ülkede salgının en çok görüldüğü eyaletlerdeki sağlık merkezleri ve okullarda görev alacak 300 bin kişilik ekibin, teşhis ve tedavinin yanı sıra halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunması planlanıyor.

"EVLERE TELEFONLA ULAŞARAK ŞÜPHELİ VAKALARI MERKEZE DAVET EDECEĞİZ"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülke genelinde 17 bin sağlık ocağı ve 9 bini aşkın tam teşekküllü sağlık merkezinin organize bir şekilde plan kapsamında çalışacağını belirterek, "Evlere telefonla ulaşarak şüpheli vakaları bu merkezlere davet edeceğiz." dedi.

"İHTİYAÇ DUYULURSA EVLER DEZENFEKTE EDİLECEK"

Hastalık belirtileri gösteren kişilerin bu merkezlerde denetim altına alınacağını aktaran Nemeki, "Her gün temas kurularak durumları değerlendirilecek bu kişiler, 3 gün sonra olumlu bir gelişim göstermemeleri halinde hastanelere sevk edilecek. İhtiyaç duyulursa bu kişilerin evleri ekipler tarafından dezenfekte edilecek ve aile üyeleri de karantinaya alınacak." ifadelerini kullandı.