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Son dakika: polislerinin ’ye sevki başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun boyunca bin polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden ekipler ’ye geldi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 16:33
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 16:39
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Özel Harekat polislerinin Edirne’ye sevki başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Valiliğini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin göçmenlere sınır hattında uyguladığı işkence ve zulme karşı tedbirlerin artırılacağı ve sınır hattında güvenliği sağlamak üzere boyunca bin polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından 'nin farklı illerinden çok sayıda Özel Harekat polisi otobüslerle Edirne'ye sevk edilmeye başladı.



BAKAN SOYLU DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlerin geçişlerinin sürdüğü Türkiye-Yunanistan sınırını havadan denetledi. Geçişlerin sürdüğünü söyleyen , "Şu andan itibaren, sabah itibariyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizle de konuştuk, gerekli tedbirleri aldık. Tam donanımlı bin özel harekat polisini, geri itmeleri engellemek amacıyla Meriç'in tüm sınır sistemine getirdik.



Zodyak botlarıyla beraber artık orada insanlara kötü muamele edenler fırsat tanınmayacak ve onların uluslararası kural ihlali çerçevesinde gerçekleşen birtakım girişimlerini engelleyebilecek seviyede, kendi sınırlarımızı bu vesileyle bir geri itmeden kurtarabilecek seviyede gerekli tedbirlerimizi de aldığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

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