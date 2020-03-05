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Son dakika: açıkladı: İllerin milletvekili sayısı değişti!

Son dakika haberleri... 'in 31 Mart 2019 tarihli nüfus verilerini inceleyen , illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını tekrar tespit etti. kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. İşte illerin yeni milletvekili sayısı ve dağılımdaki son durum

  • Güncel
  • 05.03.2020 17:18
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 17:33
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YSK açıkladı: İllerin milletvekili sayısı değişti!

bazı illerin milletvekili sayılarının değiştiğini açıkladı. 'nin illere göre meclis sandalye dağılımındaki bu son dakika değişimi 'in açıkladığı illerin yeni nüfus verilerine göre şekillendi. Buna göre yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 3 ilin milletvekili sayısı değişti.

İşte illerin milletvekili sayısındaki son dakika değişimi ve 'nın açıkladığı yeni rakamlar;

Buna göre , ve 'de Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek milletvekili sayısı 1 azaldı;

ve 'da ise milletvekili sayıları arttı. Antalya'nın milletvekili sayısı 1 artarken İstanbul'da 2 arttı. İstanbul'da artış gösteren seçim bölgeleri 2 ve 3. Seçim bölgeleri oldu.

SON ARTIŞLA BİRLİKTE 2 İLİN VEKİL SAYISI 117 OLDU
Böylece yapılan son değişiklikle birlikte illerin milletvekili sayılarında Antalya'nın vekil sayısı 16'dan 17'ye çıkarken, İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 100'e çıkmış oldu.

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