Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde masada İdlib olacak. Kritik görüşme öncesi, Rusya'nın dış politikasına yön veren isimlerden siyaset bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin Aydınlık Gazetesi 'ne verdiği röportajda tepki çeken değerlendirmelerde bulundu.

"İDLİB'DE ISRAR STRATEJİK HATA"

Prof. Dr. Aleksandr Dugin, röportajda "İdlib'de ısrar etmek Türkiye için büyük bir stratejik hata olur. Erdoğan İdlib'de bu politikayı izlemeye devam ederse bölgedeki dostlarını da kaybeder ve yalnız kalır. Bu çok büyük bir stratejik hata olur. Türkiye ile çıkarları en örtüşen ülke bugün Rusya. Türkiye'nin en gerçekçi dostu Rusya. Dolayısıyla en gerçekçi çözüm İdlib politikasından vazgeçmek olur. Aksi ateşle oynamak." değerlendirmesinde bulundu.







BU NASIL DOSTLUK?

Dugin'in sözlerine bugünkü köşesinden yanıt veren Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, "Dugin'e göre İdlib politikamızda ısrar etmek büyük hata olurmuş; Atlantikçileri sevindirir, bölgedeki dostlarımızı da kaybedermişiz! İyi de "dostumuz" Rusya için İdlib neden bu kadar önemli?

Her şeyden evvel İdlib Moskova'ya Ankara'dan daha uzak. "Suriye bizi çağırdı" denilecekse, Libya'ya da Serrac çağırmamıştı, o ne olacak?!

Hem bu nasıl "gerçekçi dostluk" ki her an kopacak şekilde İdlib'e bağlı. Kaldı ki, Atlantikçileri sevindirmemek neden sadece Türkiye'nin tasası olsun? Rusya da bunu dert edinmeli, İdlib yüzünden Atlantikçilerin sevinmesine neden olmamaya özen göstermeli değil mi?" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN "ORDU" GÖNDERMESİ

Dugin'in, röportajında "Türk ordusu Kemalist devrim geleneğinden gelen muhteşem bir ordu, kahramanlar ordusu, ve aynı şekilde Türkiye de tarihsel dostumuz. Türkiye bu yanlış yöne gitmemeli." ifadelerindeki "ordu" vurgusu gözlerden kaçmadı.





Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna, söz konusu ifadeler hakkında "Bu "ordu" vurgusu da neyin nesi? Yanlış anlaşılmasın, mesele Kemalizm falan değil. "Tam bağımsızlıkçı" rahmetli Soner Polat da Kemalist amirallerimizdendi. Zaten mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Ordu üzerinden ister Atlantikçi RAND Corporation'ın son raporundaki o küstahça vurgu olsun, ister Avrasyacı Dugin'in "ihsas edici" veya manidar vurgusu olsun, fark etmez. İkisi de gıcıktır." değerlendirmesinde bulundu.



