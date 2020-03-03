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İmamoğlu lara doymuyor! Bu sefer de müze girişlerine zam yaptı!

Göreve geldiği günden bu yana işçi kıyımları, yandaş atamaları, lar ve tatiller ile gündeme gelen ’li Başkanı , zam furyasına bir yenisini daha ekledi. Gelen son dakika bilgisine göre İBB yönetimi tarafından müze girişlerine yüzde 50 zam yapıldı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 13:59
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  • Son Güncelleme: 03.03.2020 13:59
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İmamoğlu zamlara doymuyor!

yönetimi tarafından müzelerin girişlerine yüzde 50 yapıldı. 1 Mart'tan itibaren uygulamaya konulan zam tarifesiyle , Miniatürk ve Panorama 1453, Şerefiye Sarnıcı, Çini Müzesi giriş ücretleri zamlandı. Daha önce giriş ücreti 10 TL olan Yerebatan Sarnıcı; yüzde 50 zam yapılarak tam 15 TL, öğrenci ve öğretmen 5 TL, yabancı ziyaretçi ise 30 TL olarak açıklandı.

Giriş ücreti 7,5 TL olan Miniatürk girişi ise 10 TL oldu. Öğrenci 5 TL olurken, yabancı ziyaretçi 20 TL oldu. Panorama 1453 ise 7,5 TL'den 10 TL'ye çıktı. Diğer taraftan önceki dönem İBB tarafından ücretsiz olarak ziyarete açılan Tekfur Sarayı Müzesi ücretli yapılarak tam 10 TL, öğrenci 5 TL oldu.

METROBÜSTE YÜZDE 79 ORANINDA ZAM
İBB yönetimi daha önce de birçok kez yeni zam kararları almıştı. 'da geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alınmasının ardından İBB'nin metrobüs durakları arasında farklı şekilde düzenlediği zam oyunu bir hafta sonra ortaya çıkmıştı.

Yeni Akit'te yer alan habere göre, 10 Şubat'ta alınan zam kararı öncesinde metrobüs 1-3 durak arasında sabit fiyat tarifesi 1,95 lira olarak uygulanıyordu. 4-9 durak ise 3 TL olarak uygulanmıştı. Yeni zamla birlikte 1-3 durakta yeni ücret tarifesi sabit yaklaşık 2.60 TL olması gerekirken bu oran yüzde 79 oranında zam yapılarak 3. durakta 3.5 TL'ye yükseltilmişti.

BELTUR KAFELERİ DE ZAMLANMIŞTI
Öte yandan İBB yönetimi tarafından BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 zam yapılmıştı. Hamidiye suya yüzde 20 ile yüzde 50 oranlarında zam yapmıştı. Dokuz liraya satılan 19 litrelik sular 11 TL'ye, bir liraya satılan 0.5'lik sular ise 1.5 TL'ye yükseltilmişti.

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