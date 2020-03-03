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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "göçmen" açıklaması: Bunları durduracak noktada değiliz

Son dakika heri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi. Avrupa'ya giden göçmenler hakkında ise Çavuşoğlu, "Bunları durduracak noktada değiliz." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 03.03.2020 14:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 14:18
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Çavuşoğlu'ndan flaş göçmen açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, göçmenlere ilişkin, "AB kurumları Avrupa'nın ve insanlığın ortak değerlerine saygı göstermelidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Ra, ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'ya giden göçmenler hakkında Çavuşoğlu, "Bunları durduracak noktada değiliz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

BİRLEŞİK KRALLIĞIN DESTEĞİ
Bakan Çavuşoğlu, "Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Şoci mutabakatına uyulması yönündekli çabalarımıza Birleşik Krallağın destek vereceğinden şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

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