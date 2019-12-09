“İsraf var” diyerek projeleri iptal eden İmamoğlu eğlenceye hız verdi!

Yerel seçim çalışmaları kapsamında her konuşmasından 'israf yapılıyor' diyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren de aynı söylemini devam ettirdi.

İsraf yalanının arkasına sığınıp işçi kıyımı gerçekleştiren İmamoğlu zam üstüne zam yapıp birçok büyük projeyi de iptal etti.

"İSRAF VAR" DİYEREK BÜYÜK PROJELERİ DURDURDU

Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi projesini de 'israf var' diyerek iptal eden ve 'Temel Atmama Töreni' düzenleyen İmamoğu, yaptığı konuşmasında, "Prensip olarak büyük çaplı projelerin, ihalelerin süreçlerini bir süreliğine dondurma kararı aldıklarını, bu kapsamda projeyi inceleyeceklerini ifade etti. Projenin yapılması planlanan 136 bin metrekarelik alanın 75 bin metrekaresinin yeşil alan olduğunu bildiren İmamoğlu, "Tümüyle baktığınızda ki sağlığın parası bedeli ya da çevreye vereceği zararın bedeli ölçülmez, onu kenara koyuyoruz. Aslında burada 1.5 milyarlık kamusal zararı arkadaşlarım engellemiş oldular" ifadelerini kullandı.

KONSERE GELİNCE "İSRAF" YOK! 52 MİLYON TL AKITILACAK

İsraf algısıyla vatandaşa hizmet getirecek projeleri engelleyen CHP'li İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Etkinlikler Şube Müdürlüğü tarafından açılan ihale ile "Kültür Etkinlikleri" adı altında konser ve eğlence organizasyonlarına 52 milyon TL para akıtacağı ortaya çıktı.

2020 yılındaki konser ve eğlenceye 52 milyon TL harcayacak olan CHP'li İBB, etkinlik kapsamındaki danışmanlık hizmetinde ise; danışmana 2 milyon 91 bin TL. 40 moderatöre 60 bin TL 100 konuşmacıya ise 200 bin TL. ödeyecek.

KONSERE ÇIKANA 400 BİN TL

Konsere çıkarılacak sanatçılara 200 bin ile 400 bin TL kaşe bedeli ödeceneği de ihale duyurusunda yer aldı.

ŞEHİR HATLARI TERSANESİ PERSONELE KAPATILDI 'PARTİ'YE AÇILDI!

Konser ihalesiyle hizmet yerine eğlenceye para akıtan CHP'li İBB'nin bir skandalı daha ortaya çıktı.

İBB'ye ait şehir hatları tersanesinin geçtiğimiz Perşembe akşamı personele kapatıldığı ve içeride alkollü parti düzenlendiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde tersanenin adeta gece kulübüne dönüştürüldüğü görülüyor.

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